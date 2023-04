Un giovane sportivo ha urgente bisogno di sangue, scatta la gara di solidarietà tramite la Fidas

Serve urgentemente sangue ad un giovane sportivo di Lanciano ed è subito gara di solidarietà. Sulla pagina social della Fidas Pescara che si sta occupando delle donazioni un post per ringraziare chi già ha compiuto questo gesto di cuore e l'appello a continuare a farlo ricordandosi però di prenotare perché altrimenti non si potrà dare il proprio contributo.

“Quello che stiamo vivendo oggi è la dimostrazione di come l'amicizia nel momento del bisogno riesce a mobilitare un'intera regione – scrive la sezione locale della Federazione italiana associazioni donatori di sangue -. L'appello di un papà, già donatore e chiamato a sensibilizzare nuovi donatori per il giovane figlio ricoverato in ematologia, ha scatenato una inaspettata gara di solidarietà. Il centro trasfusionale è pronto ad accogliere chi, con un gesto d'amore, vuol sentirsi vicino al proprio amico”.

Per donare il proprio sangue è dunque necessario prenotarsi chiamando i numeri 085 298244 o 085 292293. L'occasione per la Fidas per ricordare i criteri di legge di idoneità alla donazione e cioè pesare più di 50 chili, avere un'età tra i 18 e i 60 anni, non aver fatto negli ultimi quattro mesi interventi chirurgici, tatuaggi, piercing, esami endoscopici, non aver cambio partner, non aver assunto negli ultimi 14 giorni cortisone o antibiotici ed essere in buona salute.