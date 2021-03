La Fidapa Pescara Portanuova sull'8 marzo: "Al fianco delle donne contro la disparità di genere"

La sezione di Portanuova dell'associazione sottolinea come per il secondo anno consecutivo la festa della donna sia pesantemente condizionata dalla pandemia in corso

Anche quest'anno la sezione di Pescara della Fidapa si prepara a celebrare l'8 marzo, festa della donna, con i pesanti condizionamenti della pandemia in corso. Per il secondo anno consecutivo, infatti, sottolinea l'associazione, non è possibile tenere eventi ed incontri pubblici a causa delle restrizioni per il coronavirus, anche se l'associazione intende sempre affermare e testimoniare il proprio e costante impegno per la promozione e la realizzazione di tutte quelle attività finalizzate al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione nei confronti delle donne.

Proprio la pandemia, sottolinea la Fidapa, ha segnato il mondo del lavoro e in particolare quell delle donne con un calo fra aprile e settembre 2020 della forza lavoro femminile doppio rispetto alla media europea. Segno che si è ben lontani dal raggiungere una parità di grado e uguaglianza nel mondo lavorativo italiano:

In questa giornata mondiale le socie della sezione Pescara Portanuova vogliono amplificare la voce delle donne che pagano lo scotto di una disparità che non consente alle stesse di raggiungere quei necessari obiettivi di occupazione e di rappresentanza, imprescindibili per incentivare la crescita economica e sociale del Paese e superare la disparità di potere tra i sessi.

La Fidapa Portanuova auspica che la sinergia fra cultura, coraggio, solidarietà e resilienza possa contribuire ad aggregare le energie positive che ogni giorno contrastano ogni forma di violenza e discriminazione, per incentivare le nuove generazioni al rispetto reciproco al di là del genere.