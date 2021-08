Eletto il nuovo direttivo della Fidapa Pescara, presidente è Roberta Degli Eredi

Nella sede istituzionale della Fidapa Pescara, nell'hotel Carlton, si sono svolte le elezioni per la costituzione del nuovo direttivo che guiderà la sezione nel biennio 2021/2023.

L'insediamento del nuovo direttivo è previsto nel mese di ottobre.

In rappresentanza della Fidapa Distretto Sud Est, a cui appartiene la sezione Pescara, è intervenuta la presidente Anna Maria Musacchio che ha sottolineato l’urgenza di promuovere la cultura della non violenza a partire dal sistema della formazione, e il ruolo attivo dell’universo femminile nel mondo del lavoro, della politica e delle istituzioni.

A guidare il biennio che si conclude Alessandra Di Pietro, dirigente scolastica, che ha diretto la sezione nei due difficili anni dell’emergenza sanitaria, promuovendo iniziative, soprattutto online, volte a sostenere una maggiore qualificata presenza delle donne nel mondo del lavoro, una maggiore partecipazione femminile nei luoghi istituzionali e di rappresentanza politica e sostenendo iniziative nazionali di contrasto alla violenza di genere.

Per il prossimo biennio sarà Roberta Degli Eredi, docente di Discipline Giuridiche, a dirigere la sezione Pescara. Sarà affiancata da un direttivo si donne che operano con elevata professionalità, competenza e passione sia in ambito lavorativo sia nel sociale: vice presidente Daniela Bianco, dirigente scolastica, segretaria la professoressa Celeste Di Giorgio, tesoriera l’architetto Maria Luisa Abate, consigliere Maria Paola Capuani, Graziella Chiavaroli, Rosaria Chicchirichi, Anna Chiara Favetta. Aleksandra Lazic, Oriana Trubiani. Revisori dei conti: Lucia Colarossi, Alessandra Graziani, Raffaella Papagno.

La Fidapa sezione Pescara è una associazione territoriale della Fidapa Bpw Federazione Internazionale Bpw (International Federation of Business and Professional Women), presente in 95 Paesi e in 5 continenti, che conta in Italia circa 11.000 socie ed ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti, di promuovere la cultura della non violenza e l’empowerment femminile.