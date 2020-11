La fibra ottica arriva anche ad Alanno e Serramonacesca. Prosegue il lavoro di Tim nelle “aree bianche” per chiudere il digital divide in Italia entro il 2021. Nell’ultimo mese sono stati effettuati interventi di cablaggio in oltre 280 Comuni su tutto il territorio nazionale, di cui 8 in Abruzzo.

E tra questi 8 paesi rientrano, appunto, anche Alanno e Serramonacesca. Per assicurare connessioni ultrabroadband anche alle famiglie che non saranno raggiunte dalla fibra, Tim conferma il suo impegno di copertura in banda ultralarga grazie all’utilizzo della tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access) che si basa su un sistema ibrido di collegamenti su tecnologia radio.