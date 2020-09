I cicloamatori della Fiab fanno tappa nel mercato di Campagna Amica di Pescara [FOTO]

I cicloamatori ed appassionati di bicicletta della Fiab Pescara si sono ritrovati questa mattina nel mercato di Campagna Amica di Pescara per l'evento promosso da Coldiretti “Campagna amica della bici”. I ciclisti, partendo da via Paolucci, hanno fatto un breve giro della città per poi tornare al mercato. Qui, si sono ristorati con degustazioni di ortaggi da bere preparati dagli agrichef del mercato ed una passeggiata per fare una spesa "guidata" assieme ai contadini.

"Un'iniziativa per unire lo sport alla sana alimentazione che ha suscitato la curiosità di molti consumatori il mercato di Via Paolucci si conferma un luogo di aggregazione per scoprire le tradizioni contadine, la corretta alimentazione e nuovi spunti di riflessione"