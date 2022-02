Festival di Sanremo: Andrea Pimpini reinterpreta "Non è l'inferno" di Emma

Il cantautore Andrea Pimpini, originario di Pescara, ha pubblicato a sorpresa su YouTube una sua personale versione del brano "Non è l'inferno" di Emma. La canzone vinse il Festival di Sanremo nel 2012 e fu scritta per Emma da Kekko Silvestre, voce e leader dei Modà. L'artista salentina, tra l'altro, questa sera si esibirà nuovamente sul palco dell'Ariston con "Ogni volta è così" per la finalissima della 72esima edizione.

Pimpini ha debuttato nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si è esibito davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, ha pubblicato il suo primo singolo “Maledetta realtà”, presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A dicembre dello stesso anno è uscito “Neve bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il pezzo è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico.

Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini sono state condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia. Nel 2021 Billboard ha inserito Andrea al vertice di una delle sue classifiche per ben 3 settimane consecutive. Il 24 dicembre è uscito il primo disco internazionale, “I’ll Stay by the Window”.