Festival della colomba artigianale: vince quella all'olio d'oliva con olive candite di Dino Polverini

Arriva da Sant'Egidio alla Vibrata la colomba più votata al Centro L'Arca di Spoltore nella prima edizione del Festival della Colomba artigianale Abruzzese. Ad aggiudicarsi la vittoria Dino Polverini con il suo dolce “All'olio d'oliva con olive candite”. A premiarlo Luciano Campitelli, esperto del settore ed ex presidente del Teramo calcio e il direttore del centro Paolo Palombo. Undici i partecipanti al festival. I premi per il “Miglior equilibrio del gusto” e per la “Migliore presentazione” sono andati al Caffè Atene di Silvi di Katia Giancola con la “Golosa” a base di crema di gianduia e nocciola e al Carpe Diem di Montesilvano di Emilio Brighigna con la colomba classica fatta di arance, mandorle e vaniglia.

La commissione, composta di esperti come i maestri di cucina Santino Strizzi, Nuccio Campli, Franca Minnucci, Letizia Freno e Andrea Silvestrone, ha assegnato il premio della giuria all'elaborato di Bisenti della pasticceria Centini con la colomba tradizionale a base di mandorle, arance e pan rozzo d'Abruzzo, mentre il premio della critica è andato a pari merito alla Bottega del Gelato di Spoltore, Magnificat Hotel di Canosa Sannita e alla pasticceria Palazzone di Sulmona. La manifestazione è stata presentata da Paolo Minnucci con la partecipazione delle cantanti del Festival della Melodia Greta Di Michele e Ilaria Polverini. Le colombe artigianali, votate per la presentazione e gli equilibri dei sapori, sono state accompagnate dai vini Marramiero e Roxan di Rosciano. Prima delle premiazioni sono stati offerti ai presenti i tipici dolci pasquali delle campionesse italiane della cucina per casalinghe Maria Angelucci e Anna Di Paolantonio. “E' stata una bella iniziativa tra autentici professionisti del settore - dichiara termine Palombo - avrebbero meritato tutti di vincere, il divertimento e l'interesse non sono mancati, e ci prenotiamo da oggi per ospitare il prossimo anno la seconda edizione del concorso”.