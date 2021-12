Feste di Natale tra i vip per la giornalista abruzzese Monica Setta [FOTO]

Parola d'ordine: festeggiare Natale in famiglia per i vip. Natale tra panettone e bollicine per la conduttrice di “Uno Mattina in Famiglia” (Rai 1) Monica Setta che sotto l'albero ha trovato quest'anno l'amore. Lo scorso 24 dicembre la nota giornalista abruzzese (è originaria di Bussi sul Tirino) ha allestito una delle più belle tavole dei vip con 1500 rose rosse mignon, melograno, ghirlande di vischio e babbi Natale in oro e in vernice fucsia firmati da Maria Luisa Rocchi flowers.

Il 25 dicembre, invece, Monica Setta, la mamma Liliam e la figlia Gaia Torlontano hanno pranzato al Parco dei Principi di Daniele Saladini, dove la giornalista, nei giorni precedenti, aveva riunito una trentina di amici cari per la sua tradizionale cena natalizia (presenti anche Serena Autieri, Monica Giandotti e Rosanna Lambertucci).