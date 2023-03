Per l'8 marzo Tua presenta il nuovo personale femminile con un treno speciale: fra loro la prima macchinista e tre neo capotreno [FOTO]

Un treno speciale, un Lupetto dedicato a Sabina Santilli (San Benedetto dei Marsi 1917-1999), storica attivista abruzzese per i diritti dei sordociechi e dei pluriminorati psicosensoriali, fondatrice e prima presidente dell'associazione Lega del Filo d'Oro, sul quale si è tenuta una conferenza stampa per presentare la prima macchinista donna e tre nuove capitreno che andranno a potenziare il personale ferroviario di Tua. Per la festa della donna l'azienda di trasporto pubblico ha dunque fatto conoscere al pubblico Sharon Garibotto, classe 1988, prima macchinista alla guida di un treno in Abruzzo. Ex militare tra il 2009 e il 2014, Garibotto ha ottenuto la licenza per la conduzione dei treni al Genio ferrovieri e, successivamente, ha acquisito il certificato complementare in un’altra impresa ferroviaria. Nel 2009 è stata impegnata nelle operazioni di soccorso per il terremoto dell’Aquila, restando affascinata dall’ospitalità e dallo spirito degli abruzzesi, oltre che dalla bellezza del territorio.

“Appena ne ho avuto la possibilità lavorativa ho colto a volo quest’occasione professionale e sono molto contenta del percorso avviato. Il ruolo di macchinista è molto affascinante e, allo stesso tempo, complesso perché condurre un treno implica una preparazione molto estesa dal punto di vista temporale legata al mantenimento delle competenze praticamente giornaliero”.

Le neo-capitreno, invece, sono Barbara e Chiara Fiore di Sulmona e Denise Di Marzo di Pratola Peligna. Analizzando i numeri, in Tua l'11 per cento della forza lavoro complessiva della società unica di trasporti abruzzese è rappresentata da donne (145 su 1369 unità in organico), nell’ambito della Divisione ferroviaria sono 20 le operatrici su un totale di 116 addetti.

Prima della conferenza stampa, i presidenti Marsilio e De Angelis hanno consegnato una targa di encomio al capotreno Alessandro Di Battista che ha soccorso un passeggero colto da malore lo scorso 27 febbraio su un treno Tua nei pressi della stazione di Silvi Marina. Sulla banchina della stazione di Pescara centrale, inoltre, una delegazione femminile di Tua della Direzione generale e della Divisione gomma ha accolto con un applauso il primo viaggio della collega macchinista Sharon Garibotto e delle neo-colleghe capitreno.