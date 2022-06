Tanti piccoli campioni in passerella alla 14esima Festa dello sport giovanile a Spoltore

Tante giovani promesse hanno partecipato alla 14esima edizione della "Festa dello Sport Giovanile" che si è svolta nel centro L'Arca di Villa Raspa di Spoltore. Una passerella di campioni ancora poco conosciuti che in passato ha visto sotto i riflettori della ribalta eccellenze dell'atletica internazionale come il primatista mondiale di salto in alto Gianmarco Tamberi e la campionessa europea dei 1500 metri Gaia Sabbatini.

Ad attenzionarli a dovere le istituzioni con il consigliere regionale Guerino Testa, giornalisti sportivi di provata esperienza come Sergio Cinquino e Vincenzo Cilli, dirigenti ed atleti di livello come Gino Baldassarre e Andrea Silvestrone, un professionista della sanità come Alessandro Della Sciucca ed anche una modella-imprenditrice come Eunice Cilfone.

Tante le discipline rappresentate, dal calcio con il promettente difensore Mattia Di Giovacchino per passare alla ginnastica ritmica con Enrica Paolini, l'iridato del nuoto Lorenzo Fuschini, il ciclista Alessandro Pellegrini, i pattinatori campioni d'Italia della Fisr Jennifer Di Luzio e Filippo De Ritis, le campionesse di danze caraibiche guidate da Gioia Di Pasquale, già Miss Adriatico, fino ad arrivare ai campioncini del nuoto paralimpico capitanati da Carlo Maria D'Amico che per la loro determinazione hanno strappato applausi a scena aperta al numeroso pubblico presente. A curare l'evento, presentato da Paolo Minnucci e Barbara Di Marco con l'intervento del vincitore del Festival della Melodia, Maurizio Tocco, è stata l'agenzia "Promozione Spettacoli" con la direzione del centro L'Arca.

«La Regione è vicina ai giovani e allo sport», dice il consigliere regionale Guerino Testa, «perchè lo sport è vita. È stata una manifestazione unica nel suo genere e interessante sotto tutti i punti di vista perchè ha premiato le eccellenze dei settori giovanili che spesso restano nel dimenticatoio».