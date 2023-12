Festeggiato nella sala consiliare lo sport abruzzese tra passato, presente e futuro [FOTO]

La 27esima edizione della Festa dello Sport, nel corso della quale non sono mancate emozioni, si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Pescara.

A organizzare l'iniziativa il periodico Cronache Abruzzesi e l'assessorato comunale allo Sport.

Lo scopo quello di dare rilievo ai campioni italiani e mondiali delle rispettive discipline di appartenenza.

Il giornalista Paolo Minnucci e l'ex campionessa di pattinaggio Stella Cantelli hanno presentato un evento che ha raccontato la storia dello sport abruzzese con momenti indelebili come le recenti promozioni in serie A del Pescara calcio, i successi nazionali e internazionali della pallanuoto pescarese firmata Sisley, gli exploit internazionali delle pattinatrici Raffaella Del Vinaccio e Debora Sbei, il trionfo al Giro d'Italia di ciclismo dello spoltorese Danilo Di Luca, le partecipazioni in Formula 1 dei piloti Jarno Trulli e Tonio Liuzzi, giusto per fare alcuni esempi.

Supportati dalle graziose vallette del Tour di Miss Adriatico Alisia Strugaro, Vittoriana Cacciatore, Giorgia Martinelli, Sara Hazzi e Robmariel Belen, sono stati omaggiati, tra gli altri, il Pineto calcio con il centrocampista Davide Traini per la storica promozione in serie C, la campionessa mondiale di pattinaggio Asja Varani, la Deco-Metalferro Amicacci per il primo scudetto vinto nel basket in carrozzina, l'Abba Pineto Volley per il meritato ritorno in serie A2, i pugili Stefano Ramundo e Martina Di Felice della Crea Boxe Lanciano, Michele Balducci e Manuel Di Carlo per il Sanda, l'Atletica Vomano come società, e gli atleti Luigi Case e Greta Zuccarini dell'Atletica Gran sasso di teramo, Maria Rita Paone Saccone e Mauro Colangelo per il tennis Over 50, il Tiki taka Francavilla femminile per il Futsal, il Dolphin club Pescara per la traina costiera e il circolo velico Svagamente assieme a Valeria Sebastiani per il pattinaggio artistico e a Francesca Di Pasquale per il karate. Premiata anche la promessa del motociclismo regionale Shara De Petra, graziosa modella del concorso di Miss Adriatico. Per il giornalismo sportivo le attenzioni sono andate quest'anno a Massimo Profeta, volto noto del piccolo schermo. A consegnare i premi sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Pescara Carlo Masci, l'Assessore allo Sport Patrizia Martelli, l'onorevole Guerino Testa, il giudice Camillo Roamndini, la regista Franca Minnucci, , l'artista Stefania La Greca, il dottor Alessandro Della Sciucca ed il giornalista Vincenzo Cilli.