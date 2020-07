Festeggiato Sant'Andrea, quest'anno senza giostre e fuochi d'artificio e dedica a chi è scomparso [FOTO]

Festa di Sant'Andrea a Pescara come tradizione nell'ultima domenica di luglio.

I festeggiamenti in onore del santo della marineria pescarese si sono svolti questa mattina.

Come tradizione dopo il rito religioso, con la messa celebrata però all'esterno della chiesa per le restrizioni relative al Covid-19 (Coronavirus), si è svolta la classica processione in mare con soli 2 pescherecci però preceduta da quella in strada. In mare sono usciti la Erminio Padre che ha portato la statua del Santo e una delegazione dei rappreserntanti delle istituzioni, civili e militari, seguita dalla Nuova Zita, con a bordo la banda musicale di Atessa.

La festa è stata anche dedicata a coloro che sono scomparsi come Mimmo Grosso, il capo della marineria deceduto per il Coronavirus.