Polemiche per la festa di San Giovanni Teatino che si sposta a Pescara

È polemica a San Giovanni Teatino per la decisione di spostare quest'anno “San Giovanni in festa”, manifestazione estiva della proloco Primavera 94 di San Giovanni Teatino, sul territorio di Pescara diventando la “Sagra degli arrosticini”.

Gli organizzatori hanno motivato la scelta a causa della mancanza di risposte da parte dell’amministrazione comunale circa l’eventualità di tenere la manifestazione in piazza San Rocco.

Ma l’amministrazione vuole fare chiarezza su una decisione che sta causando animate discussioni in città. "Innanzitutto - spiegano dal Comune - non è vero che alla Proloco non sono state date risposte o alternative alle richieste. Nei vari incontri con la proloco, l’amministrazione ha sempre ribadito che su piazza San Rocco non sarebbe stato possibile tenere la manifestazione “San Giovanni in Festa” a causa della sovrapposizione con la seconda edizione di Prolocando, evento parallelo e analogo al quale parteciperanno nove Proloco tra le quali anche la Proloco Primavera 94 di San Giovanni Teatino che avrà a disposizione anche due serate per celebrare il trentennale in piazza San Rocco. L’evento Prolocando, riconosciuto anche con un finanziamento dalla Regione Abruzzo, sta diventando un importante appuntamento di cooperazione tra le proloco del territorio coinvolgendo anche le attività locali alle quali sarà affidato il servizio delle bevande. La stessa Proloco si era resa conto di non poter fare un evento identico in piazza S. Rocco, tanto che si era rivolta ad un’area privata del Comune per la manifestazione".

L'amministrazione comunale di San Giovanni Teatino dice poi di essersi resa disponibile a patrocinare anche la manifestazione per il trentennale della proloco chiedendo un programma culturale della manifestazione che ripercorresse tutte le attività e di mettere a disposizione il Parco dei 120 alberi per i giochi, il centro di San Giovanni Teatino alta. "Ci siamo resi disponibili a valutare altri spazi sulla base delle esigenze dettate dal programma culturale del trentennale. Evidentemente la proloco ha ritenuto che la sagra dell’arrosticino fosse la struttura più adeguata per celebrare il trentennale delle sue attività e l’amministrazione non può che prenderne atto".

Nel frattempo è tutto pronto per la sagra dell'arrosticino che si terrà dal 17 al 27 luglio con tanti ospiti fra cui Nduccio, i New Trolls, i Cugini di campagna e Manuela Arcuri.