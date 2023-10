Il programma dei festeggiamenti in onore del patrono San Cetteo

Tutto pronto a Pescara per i festeggiamenti in onore del patrono San Cetteo.

I festeggiamenti sono in programma domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 ottobre, giornata quest’ultima in cui ricade la ricorrenza dedicata al vescovo e martire cristiano.

«Celebrare la festività del Santo Patrono significa condividere un momento in cui il nostro essere e sentirci pescaresi trova nella prospettiva spirituale il suo punto più alto», dice il sindaco Carlo Masci. ù

«Si sente la necessità per il popolo dei fedeli di ritrovarsi e fare festa nel nome di questo grande vescovo», sottolinea il vicario dell’arcidiocesi monsignor Francesco Santuccione, «che si impegnò per l’evangelizzazione e per la pace. Mi viene da pensare che il mondo di oggi, con tutti i mezzi di cui dispone, è diventato come una piccola barca, non solo lì dove vi è la guerra ma anche nel resto del mondo dove la contrapposizione assume altre forme, economiche e di discriminazione. Dobbiamo quindi chiedere aiuto a San Cetteo e imitare il nostro Patrono come portatori di pace, ascoltando l’invito di Papa Francesco che ha detto ”beati i pacificatori!”. Ognuno di noi nel proprio piccolo deve essere “un artigiano di pace”, “un costruttore di pace”».

Quest’anno il programma dei festeggiamenti non prevede la processione sul fiume ma un corteo con la statua del santo che partirà dalla cattedrale per transitare sul ponte d’Annunzio, quindi dinanzi al cinema Massimo per arrivare poi sul ponte Risorgimento dove vi saranno la preghiera e la benedizione dell’arcivescovo Valentinetti. Il programma religioso e quello civile compongono l’insieme degli eventi.

Tre le serate di spettacolo che si terranno in piazza Garibaldi e che vedranno protagoniste, sempre dalle ore 21, rispettivamente l’orchestra spettacolo Loris e Blue Stars con un repertorio di musica degli anni 70 e 80; lunedì 9 ottobre sarà la volta della Music & Hope band che proporrà uno spettacolo di pop-music di cantautori italiani; infine il 10 ottobre toccherà alla Grande Orchestra di Fiati Città di Termoli (in caso di pioggia concerto in Cattedrale).

L’assessore ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, afferma che «bisogna essere felici perché si tratta di un ulteriore momento per festeggiare non solo in senso religioso ma anche per vivere un’occasione di svago».