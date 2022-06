La musica della Fanfara La Dannunziana nelle strade della città per la festa della Repubblica

Concerto itinerante della Fanfara La Dannunziana a Pescara in occasione della Festa della Repubblica che verrà celebrata domani, giovedì 2 giugno, 76esimo anniversario dalla sua fondazione.

A promuovere l'iniziativa sono stati la Città di Pescara e la presidenza del consiglio comunale.

In concerto prevede l’esecuzione di brani da parte della Fanfara dei bersaglieri in congedo “La Dannunziana”.

Si tratta di una manifestazione itinerante che vivrà tre momenti distinti in altrettanti punti del capoluogo: alle ore 17:30 “La Dannunziana” si esibirà in piazza San Silvestro, nell’area dinanzi alla chiesa di San Silvestro Papa; un’ora più tardi (18:30) avrà luogo l’esecuzione di musiche in piazza Caduti del Mare; la Fanfara dei bersaglieri concluderà alle ore 19.30 in Largo Madonna. I cittadini sono invitati a partecipare.