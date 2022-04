Padovano (Confcommercio) ringrazia la polizia: “Sempre vicina alla gente” 

Il presidente della Confcommercio di Pescara, Riccardo Padovano, ha diramato oggi un comunicato ufficiale in occasione del 170esimo anniversario della fondazione della polizia, che viene celebrato nella giornata odierna. Queste le parole di Padovano, che nella nota ha voluto esprimere tutta la propria riconoscenza: “Agli uomini e alle donne della polizia - scrive - va oggi il mio plauso personale e quello della Confcommercio di Pescara che mi onoro di presiedere, per il lavoro quotidiano che viene compiuto dagli agenti per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Poi Padovano aggiunge: “Oggi, in occasione di questa ricorrenza, più che mai dobbiamo dire grazie agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato per l’abnegazione con cui lavorano per la sicurezza del nostro Paese”. L'impegno degli agenti in divisa, infatti, è grande: “In un momento storico complicato - dichiara ancora il presidente della Confcommercio di Pescara - con una pandemia ancora presente e con un conflitto alle porte dell’Europa, sentiamo più che mai il bisogno di dire grazie a chi ogni giorno rischia la vita per tutti noi”.

Di conseguenza "non possiamo che essere grati a tutte le forze dell’ordine e oggi, nel giorno della festa della polizia, dobbiamo essere più che mai grati a questo corpo". Infine, inevitabile, un riferimento all'episodio verificatosi due giorni fa a Pescara, in pieno centro: "Sono passate poche ore dal grave fatto di cronaca avvenuto domenica pomeriggio in piazza della Rinascita e abbiamo potuto vedere ancora una volta la risposta pronta ed efficace degli investigatori che sono riusciti ad agire con professionalità per arrivare all’individuazione del responsabile senza altro spargimento di sangue. E allora grazie alla polizia per, come dice il motto, esserci sempre", conclude Riccardo Padovano nel suo messaggio.