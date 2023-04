Fu una delle prime due vigilesse della città: dopo 42 anni di onorato servizio il maresciallo maggiore Manuela Gigante va in pensione

Il maresciallo maggiore Manuela Gigante insieme al maggiore Piera D'Emilio è stata una vera pioniera a Pescara e ora anche lei, l'altra delle prime due vigilesse della città che nel corpo è entrata nel 1981 va in pensione così come ha fatto la collega nel 2017.

Gigante è stata dunque una delle prime due donne con la divisa che abbiamo visto nella nostra città ed una di quelle che ha davvero aperto una nuova possibilità alle tante che oggi ogni giorno incrociamo sulle nostre strade o incontriamo recandoci negli uffici della polizia locale.

Quarantadue anni di servizio non solo verso la città dunque, ma che sono serviti anche ad affermare la presenza femminile tra le fila della polizia locale. Il primo giorno da pensionata ha voluto passarlo proprio con i tanti colleghi organizzando una festa cui in tanti hanno partecipato. Per chi ha avuto la fortuna di lavorare con lei una grande professionista e una persona di grande cuore.

Non possiamo che augurarle che questo sia l'inizio di una nuova e altrettanto soddisfacente fase della sua vita.