I servizi della Asl che non saranno erogati in occasione di San Cetteo e le altre chiusure del mese di ottobre

Il 4 ottobre sarà la volta della chiusura anticipata di tutti i cup della Asl di Pescara, mentre il 10 ottobre in occasione della festa di San Cetteo, santo patrono della città, saranno diversi i servizi e gli uffici amministrativo-sanitari dell'Azienda sanitaria che rimarranno chiusi.

Per il mese di ottobre previsti anche quattro giorni di chiusura per il centro trasfusionale di Popoli.

Per quanto riguarda i cup il 4 ottobre, come già avvenuto alcune settimane fa, ci sarà una chiusura anticipata degli sportelli alle 17.45 e una sospensione del servizio online di prenotazione a partire dalle 18 (il disagio sarà risolto entro un'ora). Questo per consentire interventi urgenti sugli apparati di sicurezza di rete della Asl, fa saper el'Azienda stessa.

Per quanto riguarda la festa patronale di San Cetteo del 10 ottobre a restare chiusi saranno la direzione generale, sanitaria, amministrava e quella medica oltre ai dipartimenti Economico-finanziario, Gestione risorse umane, la farmacia ospedaliera gli uffici Farmaceutico territoriale, quello di Protezione e prevenzione sicurezza interna,l'ufficio Relazioni con il pubblico (Urp) e Cartelle cliniche. Non sarà disponibile il servizio Tecnico patrimoniale né quello di riabilitazione così come non apriranno i distretti sanitari Pescara nord e Pescara sud (via Rieti e via Rio Sparto), i consultori, il poliambulatorio dell'ospedale, il laboratorio analisi per gli utenti esterni. Chiuso anche il Cers di Città Sant'Angelo, mentre il SerD di Pescara non aprirà neanche il 9 ottobre. Il 10 sarà chiuso anche il cup ospedaliero.

In riferimento al Centro trasfusionale di Popoli questo sarà chiuso e dunque non si potrà donare, il 4, l'11, il 17 e il 18 ottobre. Ci sarà però un'apertura straordinaria al pubblico la mattina di domenica 29 settembre dalle 8 alle 12. Per qualsiasi informazione è possibile prenotare telefonando all’ Unità operativa semplice di Medicina trasfusionale di Popoli al numero 085 9898414 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 o contattare l’Avis provinciale ai numeri 085 2934219 e 379 2826273.