La città omaggia le forze armate nel giorno della loro festa nazionale [FOTO]

Una cerimonia solenne quella che stamattina si è svolta in piazza Garibaldi in occasione della festa nazionale delle Forze Armate dedicata all'anniversario dell'armistizio di Villa Giusti del 1918. Armistizio che mise fine alla prima guerra mondiale e diede il via all'unità nazionale.

Le celebraizoni sono iniziata alle 10 alla presenza delle autorità civili, militare e religiose oltre che delle associazioni combattistiche e d'Arma. Tra i presenti il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il questore Luigi Liguori e i vertici delle forze armate.

Toccante il picchetto d'onore per l'alzabandiera con l'inno nazionale eseguito dagli studenti del conservatorio Luisa d'Annunzio. Quindi la benedizione e la deposizione della corona d'alloro in ricordo di chi ha sacrificato la vita per il Paese. La giornata si è concluso, dopo gli interventi istituzionali, con la lettura della Preghiera dei caduti.