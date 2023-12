Il ricavato della festa di Natale dei commercialisti e degli esperti contabili alla Neonatologia dell'ospedale [FOTO]

In occasione della tradizionale festa degli auguri di Natale l’intera comunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pescara ha inteso intraprendere il percorso della solidarietà verso coloro che con il loro incessante e infaticabile lavoro profondono tutte le loro energie per donare la vita e assistere i bambini che necessitano di cure particolari.

"Abbiamo indirizzato il nostro pensiero solidale verso l’unità operativa complessa Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Santo Spirito di Pescara", si legge in una nota, "il nostro impegno è stato quello di renderci «utili» al fabbisogno del reparto devolvendo parte del ricavato della serata e utilizzando una raccolta fondi, unitamente a un sostanzioso contributo che la Bcc di Cappelle sul Tavo in persona del presidente Michele Borgia ha voluto donarci e che saranno necessari all’acquisto dei nidi per fototerapia e che consegneremo al primario Susanna Di Valerio".

La serata è stata poi ancor più resa magica dalla presenza dell’artista Erica Abelardo che con la magia delle sue dita disegnanti sulla sabbia ha trasmesso emozioni e sensazioni a tutti i presenti. La cena degli auguri ha avuto anche la sorpresa di avere tra gli ospiti il presidente del consiglio nazionale, Elbano De Nuccio. Il presidente dell’ordine di Pescara, Michele di Bartolomeo nel suo discorso di benvenuto ha portato ai numerosissimi presenti il ringraziamento per la partecipazione attiva e sentita alla manifestazione e ponendo l’accento sull’aspetto di una professione difficile, che però riesce a essere concreta e disponibile alle esigenze del mondo della solidarietà.