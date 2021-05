Per la festa della mamma Fidas regala alle sue donatrici un pacchetto dal parrucchiere

In occasione della festa della mamma, la Fidas di Pescara ha voluto organizzare un'iniziativa per le sue donatrici di sangue: venerdì 7 e sabato 8 maggio, le donne riceveranno un dono di bellezza. Ecco, infatti, che cosa spiega la presidente della Fidas di Pescara, Anna Di Carlo:

“Quest’anno distribuiremo un buono che contiene un pacchetto per lavaggio e piega in uno dei parrucchieri che aderiscono all’iniziativa: è il nostro modo per dire alle mamme donatrici quanto apprezziamo il loro gesto così importante e altruistico. In Fidas abbiamo una grande cura delle esigenze dei donatori, tanto più se si tratta delle mamme, donne meravigliose che insieme alla vita donano il sangue. E così, se le mamme si prendono cura degli altri, Fidas si prende cura di loro”.