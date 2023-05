Festa della mamma, per quelle che lo sono appena diventate il dono dell'associazione Pescara nel cuore e del sindaco Masci [FOTO]

Una pergamena con un fiore per ognuna delle 20 mamme che si trovano in questi giorni nel reparto di maternità ed ostetricia dell'ospedale di Pescara. Questo l'omaggio che in occasione della festa a loro dedicata, quella di domenica 14 maggio, l'associazione Pescara nel Cuore rappresentata dal presidente Mattia Cervoni insieme al sindaco Masci ha voluto loro consegnare alla presenza del capo dipartimento Maurizio Rosati e la coordinatrice capo delle infermiere del reparto.

“Abbiamo scelto di accendere i riflettori su una giornata che merita di essere celebrata – dichiara Cervoni –. Una ricorrenza ‘commerciale’, ma che pure ci aiuta a rammentare la rilevanza del ruolo della donna all’interno della famiglia, ovvero colei che dà la vita e che continua ogni giorno a curare la crescita di quel bambino supportandolo e aiutandolo a diventare, a sua volta, un uomo o una donna. Per questo abbiamo voluto celebrare la giornata in quello che è senza alcun dubbio il reparto più bello e gioioso dell’ospedale civile. Quello dove ogni giorno il pianto di un bambino è paradossalmente sinonimo di felicità”.

Le neomamme hanno tutte partorito da meno di 24 ore e quella pergamena con quel fiore simbolico, aggiunge il presidente dell'associazione, “le aiuterà a imprimere per sempre il ricordo dell’evento, comunque indelebile, ma che sarà ulteriormente legato a un omaggio piacevole. Il pensiero è andato simbolicamente anche a tutte le donne, a quelle che sono sole, quelle che con tanta sofferenza hanno scelto di affidare i propri bambini a una ‘culla per la vita’ e che per sempre resteranno legate a quel primo e unico abbraccio, a quelle che ogni giorno compiono sacrifici inimmaginabili per crescere i propri piccoli sfidando ostacoli enormi, a coloro che per scelta o per destino non sono diventate mamme fisicamente, ma lo sono col cuore e si prendono cura anche degli anziani, degli animali, di ogni essere che abbia bisogno di essere accudito, alle insegnanti che sanno essere seconde mamme per ogni singolo studente, e alle tante donne che hanno scelto di non avere figli, ma che sono impegnate nel mondo del lavoro e che con la propria carriera favoriscono l’occupazione aiutando altre donne a portare avanti la propria famiglia e, infine, alle mamme che non ci sono più, ma continuano a vegliare sui propri figli”.

Dopo la consegna la visita al reparto che è “dotato di ogni comfort per le future o neomamme, dalle sale per il parto in acqua alla sala operatoria all’avanguardia interna, in modo da evitare alla donna che deve fare un cesareo d’urgenza lunghi spostamenti da un corridoio all’altro del complesso ospedaliero, e poi la sala neonatologia d’urgenza a due passi per garantire massima assistenza al bimbo, l’area nido, con un personale di assoluta eccellenza, composto da professionisti tornati anche dall’estero, da Londra, appositamente per lavorare a Pescara”, aggiunge Cervoni che sottolinea “l’impegno del Professor Rosati per favorire e promuovere il ritorno all’allattamento naturale al seno dei neonati, con l’allestimento di una sala specifica, altra attività meritevole di attenzione istituzionale”.