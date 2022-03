Festa della donna: il Camper Rosa della Questura contro la violenza

Il team del Camper Rosa della Questura di Pescara ha stazionato questa mattina davanti alle scuole superiori,

alcuni centri commerciali e in piazza Salotto, per sensibilizzare studenti e cittadini sul tema della. Una iniziativa promossa, nel giorno della festa della donna, nell'ambito della campagna permanente della polizia di stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”. L'obiettivo è quello di contrastare i reati ai danni delle donne così da accrescere la fiducia nelle vittime di violenza nelle istituzioni e favorirne le richieste di aiuto. Un messaggio rassicurante quello che le agenti hanno voluto lanciare, a dimostrazione della loro costante presenza e il loro impegno nella lotta al fenomeno anche grazie agli strumenti di tutela attuati per dare ascolto e sostenere le vittime. In tale contesto è stato distribuito il volantino pieghevole informativo realizzato dal servizio centrale anticrimine per riconoscere i primi segnali di violenza. Un volantino con otto domande: ti controlla gelosamente? Ti umilia? Ti deride spesso anche in presenza di altre persone? Ti fa sentire inadeguata? Ti colpevolizza? Ti tiene lontano dai tuoi amici? Condiziona il tuo abbigliamento? Il sesso è voluto da entrambi? Se la risposta è sì allora questi sono i campanelli d'allarme da cogliere in tempo per evitare di diventare vittima di violenza.