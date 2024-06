Per la festa della Repubblica in città la fanfara dei bersaglieri si esibirà in cinque zone diverse

Anche la fanfara dei bersaglieri "La Dannunziana" sarà protagonista della festa della Repubblica a Pescara. Il Comune, infatti, ha fatto sapere che domenica 2 giugno, dopo la cerimonia istituzionale che rientra nella tradizione dei festeggiamenti promossi dalla Prefettura, la presidenza delcConsiglio comunale ha organizzato cinque diversi momenti musicali per domani pomeriggio, in cinque punti diversi della città. La fanfara dei bersaglieri si esibirà alle ore 18 al parco Marcello Gagliardi di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, dopo trenta minuti sarà in Piazza IV Novembre, poi si sposterà, alle ore 19, alla Nave di Cascella, e alle 19.30 sul lungomare Matteotti, all'altezza della Madonnina. Infine sarà alle ore 20 sul lungomare Papa Giovanni XXIII, all'altezza dell'auditorium Flaiano. Il presidente del consiglio Marcello Antonelli:

"Un pomeriggio di convivialità e di festa, accompagnati da una serie di brani bersagliereschi per condividere con tutti i pescaresi le celebrazioni in onore della Repubblica, nell'anniversario della sua nascita".