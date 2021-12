Pescara festeggia un'altra centenaria: Ada Di Blasio [FOTO]

Festa grande in casa di Ada Di Blasio, che ieri ha festeggiato 100 anni. La donna è infatti nata a Nocciano il 22 dicembre 1921, e oggi risiede a Pescara, in via Fiora.

Il vice sindaco Gianni Santilli ha voluto portare a "nonna Ada" il saluto suo personale e dell'intera amministrazione comunale, donandole inoltre una pergamena ricordo prima del taglio della torta in casa e i rituali auguri, raddoppiati con quelli per le imminenti feste natalizie.