Festa grande in casa Barbuscia: il gruppo festeggia i suoi primi 100 anni di storia

Barbuscia spegne le sue prime 100 candeline e per l’occasione organizza una grande festa per ringraziare i suoi clienti e celebrare la sua lunga storia di successi nel mondo automotive.

La società, nata nel 1920 a Porto Sant’Elpidio per volontà di Graziano Barbuscia, ha raggiunto importanti traguardi. A conduzione familiare, l’azienda ha iniziato con la vendita dei trattori Ferguson per poi passare al commercio delle lussuose vetture Mercedes-Benz.

La grande capacità imprenditoriale ha permesso alla società a conduzione familiare Barbuscia di superare i vari momenti storici e gli andamenti di mercato, influenzati da guerra, boom economico e accadimenti economici e politici. In ultimo ha superato la pandemia, che ha messo a dura prova l’intero mercato globale.

Attualmente è Francesco Barbuscia alla guida del gruppo, insieme al padre Piero e al fratello Luigi. Le sue parole:

“Ho ereditato dal mio bisnonno un patrimonio imprenditoriale fatto di coraggio, forza e capacità, indubbiamente una storia di successi che in più di 100 anni ha saputo resistere ed evolvere passando dai trattori, alle lambrette fino alle bellissime e potenti Mercedes-Benz delle quali siamo concessionari in Abruzzo da più di 30 anni. La forza del nostro capitale umano, e gli investimenti intelligenti ci permettono ancora oggi di essere una realtà sana e forte, con tanti e nuovi progetti da realizzare.

Per ringraziare chi ci è sempre stato e ha lavorato al nostro fianco, abbiamo organizzato per questo venerdì 26 agosto una serata di festa, rimandata di 2 anni per cause pandemiche, alla quale parteciperanno rappresentanti della Mercedes Benz Italia, i nostri clienti e gli amici. L’appuntamento è al Supporter Beach di Fossacesia dove siamo sponsor e partner per gli eventi estivi già da diversi anni. Ci sembrava giusto dire grazie a chi ci ha sempre dato fiducia, a chi ha scelto la garanzia dei nostri ormai 102 anni di storia per viaggiare in sicurezza alla guida di splendide auto”.

Non 100, quindi, ma 102 anni di storia e di successi, che meritano di essere celebrati. L’evento si terrà al Supporter Beach di Fossacesia il prossimo venerdì 26 agosto.