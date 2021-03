La gioia del presidente di Carrozzine Determinate Ferrante per la vaccinazione anti Covid: "Sono travolto dalle emozioni"

Grande emozione e sentimenti contrastanti, oltre alla gioia, per il presidente dell'associazione "Carrozzine Determinate" Claudio Ferrante che questa mattina è stato sottoposto alla somministrazione del vaccino anti Covid. Ferrante, che aveva avviato in prima persona con la sua associazione una battaglia per arrivare a vaccinare subito disabili, super fragili e relativi caregiver, ha raccontato con un lungo post su Facebook l'attesa e poi la vaccinazione tanto attesa, parlando di una grande gioia ma anche di tanto dolore ripensando alle molte persone che non hanno vinto la battaglia contro il Coronavirus o che adesso soffrono a causa del contagio:

Ho aspettato impazientemente questo momento, ed è arrivato il mio turno!! Guardavo quella piccola siringa, osservavo ogni momento del medico vaccinatore, la procedura con fiala, ago, siringa, cotone, è durata pochi secondi, ma in quei pochi attimi la mia mente ha percorso tutto il film della mia vita. Alle 15,48 quell’aghetto meraviglioso si è appoggiato alla mia spalla per restituirmi il dono delle vita, il diritto alla libertà, la mia meravigliosa carrozzina è diventata una Ferrari e in pochi attimi ha fatto il giro del mondo!

Per Ferrante, è iniziato un nuovo mondo, con il Covid che ha trasformato vita e abitudini di tutti ma anche i sentimenti, dando una grande opportunità da cogliere: