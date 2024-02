Ferrante (Carrozzine Determinate) sul filobus: "Per capire i nostri disagi gli amministratori salgano in carrozzina"

Il presidente dell'associazione "Carrozzine Determinate" Claudio Ferrante commenta i primi test della filovia sulla strada parco, che nella mattinata del 22 febbraio ha visto il passaggio del primo mezzo sul primo tratto fra Pescara e Montesilvano. Ferrante ha evidenziato come siano presenti ancora barriere architettoniche che impediscono l'utilizzo in serenità della filovia per chi è in carrozzina prendendo come spunto una canzone di Enzo Jannacci:

"Le bestie feroci sono le barriere architettoniche costruite sulla strada parco. Barriere che non consentiranno di prendere in autonomia il mezzo pubblico da parte di tutte le persone in carrozzina. L’effetto che fa è proprio quello di far cappottare la carrozzina all’indietro, evidentemente Jannacci è stato lungimirante quando nel 1967 ha scritto questa canzone. Ora però non c’è più spazio per l’ironia; chiediamo al presidente della Tua e al direttore generale di provare a sedersi in carrozzina tanto per provare a vedere l’effetto che fa. Siamo all’assurdo per cui una persona con disabilità potrebbe accedere al filobus in un punto della strada parco e restare sequestrata in un’altra, senza poi poter uscire dal tracciato. Infatti l’80% delle strade di accesso alla strada parco (lato mare o monti) e i marciapiedi sono impraticabili per via delle barriere architettoniche. Molti marciapiedi della strada parco sono stretti e fuorilegge con pali situati in mezzo. Ricordiamo che il filobus non possiede accorgimenti elettronici di accostamento a raso e tutte le persone, compreso anziani, bambini, dovranno prima scendere un gradino di 15 cm per poi salire sul mezzo affrontando un dislivello di circa 30 cm.

Il sindaco di Pescara non ha mai preso in considerazione l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti sulle strade di accesso che portano alle banchine di fermata, mentre a Montesilvano l’assessore Lino Ruggero aveva preso un impegno con l’associazione Carrozzine Determinate e lo stesso assessore ha dichiarato pubblicamente ben sette mesi fa che sarebbero state eliminate moltissime barriere. DIciassette erano i punti critici evidenziati e

nonostante le promesse, quelle barriere sono ancora lì"

Ferrrante poi lancia una provocazione:

"Le carrozzine sono a disposizione per la Tua, per tutti gli amministratori e per i politici che vorranno provare a vedere l’effetto che fa. Vogliamo dire al direttore generale della Tua Maxmilian Di Pasquale, che ha dichiarato pubblicamente che sono stati affrontati tutti i problemi tecnici, che dai controlli effettuati più di qualcosa è sfuggito. Aspettiamo ora che provi la carrozzina per rassicurare tutte le persone con disabilità che il filobus e il tracciato sono sicuri e utilizzabili autonomamente da tutti come prevede la legge."