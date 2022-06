La denuncia di Ferrante (Carrozzine Determinate): "Il negozio della Pescara Calcio inaccessibile per i disabili"

Lo store della Pescara Calcio in via Carducci è praticamente inaccessibile per le persone disabili. A denunciare la situazione è Claudio Ferrante, presidente dell'associazione Carrozzine Determinate che attacca la società per non aver previsto dei gradini per entrare in negozio, nessun campanello e citofono obbligando la persona disabile a rimanere sul marciapiede:

"È difficile descrivere come ci si senta e quanto sia forte l’umiliazione, la delusione e l’amarezza di fronte ad una vera discriminazione che lede la dignità umana! Recarsi in un negozio, magari per un acquisto tanto desiderato come spesso può essere per i ragazzi tifosi del Pescara e non poter entrare È una umiliazione difficilmente comprensibile! Quando nel 2015 L’associazione Carrozzine Determinate vinse la battaglia per ottenere

posti accessibili allo stadio adriatico, il Presidente Daniele Sebastiani si dimostrò estremamente sensibile, ora non si comprende come il suo negozio possa avere quelle gravissime barriere architettoniche."

Ferrante ricorda che esistono norme specifiche ma non vengono rispettate e il problema, evidenzia, esiste in molte altre attività commerciali:

"Evidentemente non c’è grandissima sensibilità ed è per questo che chiediamo all’assessore al commercio del comune di Pescara Alfredo Cremonese di attuare un vero e proprio piano di accessibilità ispirandosi ai principi e alle indicazioni dell’Universal Design. Per il negozio ufficiale della Pescara Calcio, ci vogliamo augurare che il presidente Daniele Sebastiani intervenga immediatamente per porre fine alla violazione dei diritti umani. Sarebbe un segnale forte e chiaro per tantissimi altri commercianti non solo di Pescara".