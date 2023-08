Ferragosto nelle centali operative delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per il prefetto e il sindaco

La mattinata di Ferragosto per il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il sindaco Carlo Masci sarà l'occasione per manifestare la vicinanza delle istituzioni alle donne e agli uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, delle capitanerie di porto, dei vigili del fuoco e della polizia locale “che in questo momento cruciale dell’anno – sottolinea la prefettura in una nota - assicurano ciascuno nei propri ambiti di intervento e, spesso, in stretta correlazione, un impegno costante”.

Il prefetto e il sindaco porteranno infatti il loro saluto alle forze dell'ordine e i vigili del fuoco visitando le loro centrali operative. A loro, aggiungono i due, va il ringraziamento per garantire anche in un giorno di festa la massima presenza come dimostrano i controlli rafforzati decisi ad esempio dalla questura.

La prima tappa sarà la visita alla sala operativa della questura alle 9.30 alla presenza del vicario questore Pasquale Sorgonà. Seguiranno quella al comando provinciale dei carabinieri guidata dal colonnello Riccardo Barbera e a quella della guardia di finanza agli ordini del colonnello Antonio Caputo affiancato dal tenente colonnello Salvatore Vaporieri, comandante del reparto operativo Aeronavale. Sarà poi la volta della sala operativa della direzione marittima, comandata dal capitano di vascello Fabrizio Giovannone e del comando provinciale dei Vigili del fuoco diretti da Luca Verna.

Il prefetto Di Vincenzo e il sindaco Masci concluderanno il programma con la visita alla sala operativa del comando della polizia locale, sotto la responsabilità del comandante Danilo Palestini.