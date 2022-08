Già tutto esaurito per Ferragosto nella Riserva Sorgenti del Pescara: tutte le attività e gli eventi fino a settembre

Tanti eventi e attività nella riserva Sorgenti del Pescara, e sold out per l'area pic nic per il giorno di Ferragosto. A riferirlo la direttrice Pier Lisa Di Felice che ha spiegato come l'area ormai sia diventata un punto di riferimento per tutti coloro che dall'Abruzzo o anche fuori regione vogliono fare escursioni e attività turistiche legate alla natura. Per la giornata del 15 agosto, non è già più possibile prenotare posti nell'area pic nic, e sempre in quella giornata sarà interdetto l'accesso ai sentieri per tutelare la flora e fauna dell'area protetta. L'accesso ai sentieri sarà consentito solo con visite guidate e con numero di persone limitato: tali visite saranno svolte alle ore 10.30 la mattina ed alle ore 17.00 al pomeriggio.

Prevista una lunga serie di attività e iniziative organizzate dalla riserva fino alla fine di settembre: dal 12 agosto al 30 settembre ritorna l'attività "Intorno all'acqua e sull'Acqua che permetterà di conoscere da vicino le chiare e fresche acque delle Sorgenti con attività di canoa lungo lo splendido tratto del Fiume Pescara in fascia di rispetto ed il cuore integrale della Riserva con una passeggiata guidata all'interno dell'area protetta. Organizzate attività di mini trekking dedicate ad adulti e bambini con laboratori sulle acque delle sorgenti e passeggiate adatte a tutt.

Dal 30 luglio fino al 16 settembre ci saranno attività di esplorazione con nozioni di birdwatching per bambini a partire dai 4 anni di età. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 3496648985.

Si chiede a tutti i visitatori di rispettare il regolamento della Riserva che si trova enunciato accanto al punto informativo, al fine di garantire una corretta fruizione dei luoghi. Natura e cultura continua ad essere binomio di eccellenza nella realizzazione e promozione di attività didattiche ed eventi all'interno della riserva naturale Sorgenti del Pescara. La nostra area protetta diventerà anche quest'estate un grande laboratorio per l'educazione ambientale, per attività turistiche e per promuovere la conoscenza del paesaggio. L'assessore comunale di Popoli Mario Lattanzio ha aggiunto:

"La nostra amministrazione continua a investire sul miglioramento della riserva Sorgenti del Pescara. La riserva si mostra in tutta la sua bellezza, attraverso le attività promosse per quest'estate. Intendiamo continuare a valorizzare al meglio i nostri tesori naturalistici." L'assessore e vicesindaco Loredana Di Stefano:

"Siamo sempre in prima linea per la valorizzazione dei paesaggi delle sorgenti. Un luogo ameno in cui grandi e piccoli potranno scoprire le meraviglie della natura, attraverso molteplici attività didattiche, sia attraverso progetti culturali. A tal proposito si annuncia che dal 21 agosto al 25 agosto, nella splenidida cornice della Riserva si svolgerà lo spettacolo teatrale "La Locandiera" di Carlo Goldoni, diretta dal regista Claudio Di Scanno e messa in

scena dalla compagnia Drammateatro."