Per il Ferragosto sulle strade abruzzesi 120 uomini della polizia stradale per i controlli e l'assistenza agli automobilisti

Sarà come sempre un Ferragosto all'insegna dei controlli sul territorio quello degli agenti della polizia stradale abruzzese. Saranno infatti in servizio 120 operatori nelle sei sezioni provinciali di Abruzzo e Molise, con 31 pattuglie impiegate sulle autostrade e 39 nelle principali arterie stradali ordinarie di comunicazione fra le due regioni.

Agenti in borghese svolgeranno attività di controllo soprattutto nelle aree di servizio autostradali, e saranno coordinate dai centri operativi di L’Aquila Ovest (per autostrada A24/25 e la viabilità ordinaria delle due regioni) e di Pescara (per la A14 ). Gli agenti, oltre a monitorare le problematiche legate agli intensi afflussi di veicoli e verificare il rispetto delle norme del codice stradale, fra cui la guida in stato d'ebrezza o sotto effetto di stupefacenti, l'uso del cellulare alla guida ed il rispetto dei limiti di velocità, forniranno anche assistenza e soccorso in caso di difficoltà.

