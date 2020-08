Ferragosto fra le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per prefetto e sindaco di Pescara

L'augurio di un buon Ferragosto ed il ringraziamento di tutta la città per il lavoro svolto senza sosta, anche e soprattutto nei giorni di festa. Per questo, oggi 15 agosto il sindaco Masci ed il prefetto Di Vincenzo faranno visita alle varie sale e centrali operative delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco pescaresi.

Una dimostrazione d'apprezzamento per il lavoro svolto ed i sacrifici sia durante le emergenze, in questo periodo difficile per tutti, sia nel lavoro ordinario quotidiano. In mattinata la prima visita è prevista alla sala operativa della Questura alla presenza del questore Misiti, seguita dalla visita al comando provinciale dei carabinieri diretti dal colonnello Gambardella e dalla guardia di Finanza guidata dal colonnello Miseri.

Sarà poi la volta della sala operativa della direzione marittima guidata dal capitano Minervino e del comando provinciale dei vigili del fuoco diretti da Daniele Centi. Il programma si concluderà con la visita in via del Circuito della sala operativa della polizia municipale guidata dal comandante Palestini.