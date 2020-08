A Ferragosto code ai caselli delle autostrade A24 ed A25 per raggiungere le località di montagna

Traffico intenso per il Ferragosto lungo le autostrade A24 ed A25 che conducono alle principali località montane abruzzesi. Risolto infatti il problema dei lavori e dei restringimenti di carreggiata lungo l'autostrada adriatica A14, gli unici problemi riguardanti il traffico congestionato si sono registrati in mattinata ai caselli come nel caso di Pratola Peligna - Sulmona e Cocullo, mentre un km di coda è stato segnalato fra Valle del Salto e Tornimparte per lavori.

Molti abruzzesi e turisti, infatti, hanno scelto di passare la giornata del 15 agosto in quota o nelle località dell'entroterra invece di optare per il mare, dove comunque si registrano ottime affluenze nelle principali località costiere, complice anche il bel tempo. Strada dei Parchi ha intanto pubblicato alcune raccomandazioni su Facebook:

