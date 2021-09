"Felici e contenti", il disco d'esordio della band pescarese Le Canzoni Giuste 

È uscito ieri, 10 settembre, “Felici e contenti”, disco d’esordio della band ironico-goliardica pescarese Le Canzoni Giuste. L’album è stato anticipato dal singolo e dal videoclip di “Sushi all you can hit” e dal video-cortometraggio dei brani “Candy Crash” e “Felici e Contenti. Le Canzoni Giuste sono attualmente impegnati nel tour estivo, che li ha portati per la prima volta in giro per l’Italia.

Inoltre il gruppo è finalista dell’Arezzo Wave ed è stato finalista del premio musicale Botteghe d’Autore 2021. “Felici e contenti” è un concept composto da undici tracce, diviso in tre atti. Prodotto da Le Canzoni Giuste, è stato registrato, missato e masterizzato ai Bess Recording studio di Montesilvano di Domenico Pulsinelli e Claudio Esposito.