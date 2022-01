Federico Fashion Style, da 'Ballando con le stelle' al Capodanno nel Pescarese [FOTO]

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ha trascorso la notte di Capodanno nel Pescarese. È stato lo stesso hair stylist 32enne a farlo sapere, tramite alcune stories pubblicate su Instagram. In una foto, infatti, Federico si geolocalizza in un locale di Tocco da Casauria, dove ha trascorso la serata del 31 dicembre con la famiglia e alcuni amici, mentre in un altro scatto scrive "Popoli". Più in generale, sembra che Lauri abbia scelto l'Abruzzo per trascorrere alcuni giorni sulla neve: sempre su Instagram è possibile vederlo anche a Roccaraso, sulle piste da sci o mentre è a bordo di una funivia.

"Che sia un anno speciale! Io sono fiducioso! - ha scritto sul suo profilo ufficiale - Spero per me e tutti che quest’anno ci riservi solo tanta salute, tanta felicità! In questo 2021 ho realizzato tanti sogni, l’apertura del mio salone a Napoli, il nuovo di Anzio, l’esperienza bellissima di 'Ballando con le stelle', la quinta stagione del Salone delle Meraviglie e il mio amato Beauty Bus… un anno pieno di grandi soddisfazioni e tanti successi! Solo grazie a voi che mi sostenete sempre e vi prometto che in questo 2022 faremo tante cose nuove e vi porterò sempre con me!".