Il fotografo pescarese Federico De Nicola premiato agli “Oscar della Fotografia Naturalistica”

C'è anche un fotografo di Pescara tra i premiati agli “Oscar della Fotografia Naturalistica”.

Tra gli autori premiati alla 15esima edizione del premio internazionale di fotografia naturalistica “Oasis Photocontest Roero” c'è anche il pescarese Federico De NIcola.

Parliamo di un evento mondiale che ha coinvolto fotografi amatori e professionisti di 60 nazioni di tutto il mondo per nominare le “100 più belle foto di natura dell’ultimo anno”.

Sono state oltre 25mila le immagini in gara e 60 nazioni partecipanti. A decretare le cento immagini più belle dell’ultimo anno è stata una giuria composta da alcuni tra i grandi maestri internazionali della fotografia: Riccardo Busi (Italia), Sali Khalifa Bin Thalith (Emirati Arabi Uniti), Michael Yamashita (Usa), Guo Jing (Cina), Jaime Culebras (Spagna), Tim Flach (Gran Bretagna) e Ami Vitale (Usa). La giuria ha nominato 10 foto vincitrici per ciascuna delle dieci sezioni in concorso: “Mammiferi”, “Uccelli”, “Altri animali”, “Paesaggio”, “Mondo vegetale”, “Mondo sommerso”, “Storyboard”, “Arte e Natura”, “Fotogiornalismo ambientale”, “Gente e Popoli”, assegnando un montepremi complessivo di 50mila euro. Teatro della cerimonia di premiazione la città di Bra sulle colline del Roero, patrimonio dell’umanità Unesco. E per il Mondo vegetale a ricevere il riconoscimento è stato Federico De Nicola di Pescara.