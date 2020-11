La trasmissione televisiva "Italiani" parla dell'economista pescarese Federico Caffè

La puntata, firmata da Keti Riccardi e introdotta come sempre da Paolo Mieli, andrà in onda in prima visione stasera, 17 novembre, alle ore 22.10 su Rai Storia. Interverranno la nipote Giovanna Leone e Giuseppe Amari, curatore di numerosi saggi su Caffè