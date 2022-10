I farmaci per le patologie gravi potrebbero scarseggiare, Zenobii (Fderfarma): “Nessun allarme, ma l'attenzione è alta”

Il rischio che con la carenza di alcune molecole farmaci importanti per la cura di patologie gravi possano diventare difficili da reperire c'è e già oggi può capitare di non trovarne di immediatamente disponibili. Se per quanto riguarda l'ibuprofene utilizzato in grosse quantità per produrre i farmaci anti-covid che ha portato ad una difficoltà nel trovare in farmacia soprattutto gli sciroppi per bambini, la situazione sembra migliorare e andare verso una soluzione, così potrebbe non essere per altri farmaci molto importanti. "Ci sono grossi problemi per alcune molecole assolutamente importanti, in particolare utili a curare patologie cardiache e neurologiche come l'epilessia". Farmaci che, ovviamente, sono utilizzati anche da molti nostri concittadini.

A spiegarlo a IlPescara è il presidente provinciale di Federfarma Fabrizio Zenobii che abbiamo contattato dopo aver ricevuto la segnalazione di alcune mamme che non hanno trovato gli sciroppi per curare l'influenza dei loro piccoli. Se il problema c'è, spiega, sembra che su questo fronte le cose vadano meglio. La disponibilità di quei farmaci che hanno l'ibuprofene, si sta pian piano regolarizzando dopo la scarsità registrata per la necessità di usare la molecola per i farmaci utili a curare il coronavirus. Una carenza, sottolinea, già segnalata da tempo a livello ministeriale. Ora l'auspicio è che la ripresa del mercato segni una soluzione definitiva al problema.

Soluzione che però potrebbe non essere tale per altri tipi di medicine. "Quello delle carenze è un problema enorme”, spiega Zenobii e a determinare questa situazione sono due fattori: da una parte il fatto che non esista un medio prezzo europeo che “resta un sogno, ma sarebbe la soluzione”, sottolinea Zenobii, per cui costando meno in Italia i produttori preferiscono vendere all'estero, dall'altra il fatto che una volta acquistato lo stock utile a coprire le necessità, capita che alcuni distributori nazionali rivendano il farmaco altrove determinando quindi una disponibilità inferiore dello stesso.

“Parliamo di farmaci che hanno costi medio-alti ed è chiaro che chi deve venderlo punta sui mercati dove conviene farlo. Se poi i cosiddetti distributori intermedi lo esportano accade che se ad esempio per il fabbisogno stimato si comprano 115mila scatole di un farmaco e 40mila vengono poi rivendute in Inghilterra si crea una carenza in Italia” e di conseguenza nelle farmacie di tutte le regioni e le città, inclusa la nostra. Legato a questo tema, quello dei prezzi, c'è poi una questione tutta italiana: ogni regione ha il suo sistema sanitario e questo vuol dire che “ognuna legifera in modo autonomo: lo stesso farmaco distribuito con prezzi di partecipazione diversi può costare al cittadino più da una parte e meno da un'altra”.

Se dunque per il presidente Federfarma una uniformità del sistema sanitario sarebbe auspicabile, sul fronte del monitoraggio per capire che giro fa un farmaco, si stanno cercando soluzioni. Proprio sul controllo delle carenze vertirà infatti, spiega, l'incontro che il 13 ottobre si avrà l'associazione farmacisti europei. L'obiettivo è attuare un piano capace di monitorarli. “Il sogno – ribadisce – sarebbe avere un prezzo medio europeo in termini di distirbuzione, ma è chiaro che sia impossibile perché i sistemi sanitari nei Paesi sono diversi e abbiamo economie diverse. Come categoria, a livello nazionale, possiamo proporre sistemi di monitoraggio che, usando una metafora – prosegue Zenobii – battezzino ogni singola scatola. Perché se io so che la singola scatola ha un nome e un cognome, cioè un codice, so anche che giro fa. Questo del controllo è un progetto europeo che prevede l'abolizione del bollino nostro tradizionale, quello che viene staccato dalla scatola quando compriamo una medicina per intenderci, inserendo al suo posto un qr-code che consente di avere molte più informazioni e battezzare. E' un progetto in itinere che speriamo giunga ad una conclusione positiva”.

Insomma, conclude Zenobii, se un allarme non c'è, almeno non nel breve termine, sul tema del monitoraggio si sta lavorando e sul problema delle carenze che si registrano anche sul nostro territorio, “l'attenzione è alta”.