Federconsumatori e Cigl scrivono alla Regione per le vaccinazioni anti Covid: "Quali iniziative per anziani, disabili e persone fragili?"

Una lettera aperta del sindacato Spi Cgil Pescara e di Federconsumatori Abruzzo alla Regione ed ai vertici della sanità regionale, per conoscere le iniziative che intende mettere in campo il sistema sanitario abruzzese per la vaccinazioni anti Covid di determinate categorie sociali, come i disabili, gli invalidi, gli anziani costretti a casa e comunque le persone fragili che non possono recarsi con facilità nei punti di vaccinazioni predisposti sul territorio.

Il sindacato e l'associazione dei consumatori spiega che, viste le difficoltà già riscontrate per questo genere di popolazione nella vaccinazione influenzale a causa della scarsità di dosi e dei ritardi nella distribuzione, ora si vuole capire come si procederà per l'importante campagna vaccinale contro il Covid.

La vaccinazione degli operatori e degli anziani e/o disabili frequentanti i centri diurni e semiresidenziali, visto la promiscuità esistente in questi luoghi quindi assimilabili alle strutture per anziani come le Rsa e le Ra, e se sono state predisposte vaccinazioni a domicilio per gli anziani soli e ultraottantenni che se anche vivono in famiglia hanno difficoltà a spostarsi dal proprio domicilio.

Inoltre, si chiede di conoscere se verranno organizzati centri vaccinali nei quartieri e nelle periferie per diminuire il disagio di persone fragili, coinvolgendo anche medici di famiglia per l'attività di vaccinazione quando si amplierà la gamma di vaccini a disposizione: