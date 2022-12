Mattia Giansante confermato delegato provinciale della Federazione italiana sport invernali (Fisi): è la terza volta consecutiva

Nuova conferma per Mattia Giansante: per la terza volta consecutiva e quindi per altri quattro anni sarà lui il delegato provinciale della Fisi (Federazione italiana sport invernali).

Un grande attestato di fiducia per il presidente dello sci club Aterno Pescara che guida dal 2009 che era stato nominato dal presidente nazionale Flavio Rodà già nel 2014 e nel 2018.

“Ringrazio i vertici regionali, in particolar modo il presidente Angelo Ciminelli e nazionali della federazione per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi nel confermare questo prestigioso incarico – dichiara Giansante -. Una nomina che voglio condividere con tutti coloro che in questi anni hanno contribuito a far crescere gli sport invernali anche su un territorio come il nostro, che tradizionalmente e per collocazione geografica, è sempre stato naturalmente a vocazione marittima. Un impegno che non si è mai fermato, nonostante gli stop imposti negli ultimi due anni a causa della pandemia. L’incremento costante del numero degli iscritti, degli appassionati e degli atleti, sono solo alcuni dei punti di forza dei nostri sci club sul territorio. Punti di forza che vogliamo – conclude - siano da stimolo per centrare nuovi e sempre più ambiziosi obiettivi nel prossimo futuro”.