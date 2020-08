Il virologo Fazii rassicura sui migranti positivi al Covid in Abruzzo: "Se si rispettano protocolli nessun rischio per i cittadini"

Nessun rischio per la popolazione ed i cittadini se, per i migranti positivi al Covid, verranno rispettati i protocolli d'isolamento e sicurezza. Lo ha fatto sapere il direttore del laboratorio Asl di Pescara dottor Fazii, virologo, intervenuto in merito alle preoccupazioni sollevate per i numerosi casi di Coronavirus riscontrati fra i circa 200 migranti arrivati nei vari cas sparsi sul territorio abruzzese, fra cui quello di Moscufo nel Pescarese.

Fazii anzi parla di una garanzia per i cittadini il fatto che i migranti vengano testati al loro arrivo, in modo da poter subito attuare misure di contenimento che impediscono il contatto con la popolazione locale:

Vengono da luoghi di detenzione in cui sono costretti a stare in condizioni drammatiche, per cui il contagio è più facile. Viste le condizioni in cui vivono e considerato che a livello mondiale siamo nella fase peggiore della pandemia, la possibilità che possano avere il virus è molto più alta. Per la popolazione locale, però, non ci sono rischi. Finché non guariranno non potranno uscire da quella struttura

Ricordiamo che il presidente della Regione Marsilio ha fatto sapere di aver presentato un esposto alla Procura per l'arrivo dei migranti contagiati, per accertare le responsabilità di chi avrebbe messo a rischio la salute dei cittadini abruzzesi.