Il virologo Fazii sulla situazione del Covid in Abruzzo: "Dati in peggioramento ma possiamo evitare un'impennata"

In Abruzzo la situazione del Covid sta gradualmente peggiorando, ma se si mantengono comportamenti rigidi e si evitano occasioni di contagio, si eviterà un'impennata di casi. Lo ha detto il direttore del laboratorio della Asl di Pescara Fazii e membro del Cts regionale.

Secondo Fazii, dai dati si evince che probabilmente assisteremo ad un aumento di contagi nelle prossime settimane, ma la situazione può ancora essere tenuta sotto controllo, e per questo ha chiesto maggiori controlli e sanzioni. Sulla questione delle varianti, allo studio dell'Iss, il laboratorio di Pescara sta inviando campioni di test positivi all'Università di Chieti per successive analisi, essendo stata individuata assieme all'istituto zooprofilattico di Teramo per le attività di tracciamento delle possibili varianti:

È necessario aspettare ancora qualche giorno per avere un'idea più precisa di quanto sta accadendo, ma i numeri attuali fanno da preludio ad un peggioramento. Sembra ormai certo che a gennaio ci sarà un'ondata, ma bisogna capire di che entità sarà.

Il virologo infine sottolinea come durante le festività natalizie si siano visti comportamenti sbagliati fra i cittadini abruzzesi, e per questo chiede maggiori controlli.