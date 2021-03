Ecco le “Favole” di Sober, il cantautore pescarese torna con il nuovo singolo

Da pochi giorni è on line su YouTube anche il videoclip del brano, girato in una Rocca Calascio tutta innevata. L'artista: "Sono delle scene uniche e mai viste"

Gianluca Marchionne, giovane cantautore di Pescara in arte Sober, torna con il suo nuovo singolo intitolato “Favole”. La canzone è già ascoltabile su tutte le piattaforme di streaming digitale, come ad esempio Spotify. Inoltre da pochi giorni è on line su YouTube anche il videoclip del brano, realizzato in una Rocca Calascio tutta innevata.

"Il video di 'Favole' - spiega l'artista, che ha 26 anni - è stato girato in una Rocca Calascio deserta e piena di neve. Sono delle scene uniche e mai viste, con immagini davvero pazzesche".

Chi vuole rimanere aggiornato su tutte le ultime attività musicali di Sober puo? seguirlo su Instagram all'account @ciaosober.