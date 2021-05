Fater rinnova la rsu, vince Confail

Dal 6 al 18 maggio, nella sede Fater spa di Pescara, si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali con un'affluenza al voto dell’80%. Per la prima volta nella storia delle elezioni Fater ha vinto la Confail, organizzazione autonoma al suo esordio in Abruzzo grazie all’adesione di 6 delegati che nel 2019 hanno abbandonato la Uiltec in totale divergenza con la segreteria regionale, per aderire ad un nuovo progetto libero da ideologie e logiche del passato. Confail ha ottenuto 300 voti conquistando 5 seggi (Laura Di Bari, Federico Di Filippo, Derna Spina, Antonio Valente e Giuseppe Malandra) ed è l’unica organizzazione ad aver eletto 2 donne per il terzo mandato consecutivo; a seguire Cisl con 223 voti e 4 seggi, Cgil con 166 voti e 3 seggi, Uil con 103 voti e 2 seggi, Cisal con 99 voti e 1 seggio, Ugl con 46 voti e 1 seggio, per un totale di 16 delegati eletti.

“Questo successo dimostra che le elezioni non si vincono con le bandiere ma con le persone, non servono le ideologie ma le idee e la coerenza”, commenta il segretario regionale Gianfranco Di Giorgio. “La squadra Confail è la stessa che portò alla vittoria la UILtec all’interno della Fater per 2 mandati consecutivi dal 2013 al 2020, e oggi le stesse donne e gli stessi uomini, insieme a tanti lavoratori che hanno creduto nel nostro progetto, hanno portato Confail al successo. La pandemia e la crisi economica hanno introdotto nuove sfide, le aziende sono sempre più alla ricerca della competitività introducendo nuovi modi di lavorare, nuove forme contrattuali e di flessibilità, con un grande impatto sulla qualità del lavoro, per questo serve una nuova visione, un nuovo approccio più pragmatico e meno ideologico per rappresentare i lavoratori nella sfida più grande: far comprendere alle aziende che l’investimento migliore che possano fare è quello sul capitale umano”.

La prossima, imminente sfida sul territorio abruzzese è in un'azienda importante di Alanno dove nei prossimi giorni si voterà per il rinnovo della rsu. Con questo spirito, Confail competerà per portare nuove idee, competenza e la credibilità del proprio gruppo sindacale.