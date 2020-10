Le farmacie di Pescara senza vaccino antinfluenzale nella puntata di Tv7 su Rai 1

Ci saranno anche l'Abruzzo e Pescara tra gli argomenti trattati dalla puntata di Tv7 che andrà in onda su Rai 1 questa sera, venerdì 16 ottobre.

Lo storico programma di approfondimento giornalistico delle rete ammiraglia della tv di Stato si occuperà del caso dei vaccini antinfluenzali.

Al centro dell'attenzione l'Incerto avvio della campagna per la vaccinazione antinfluenzale, tra la grande richiesta da parte dei cittadini e i problemi di approvvigionamento delle dosi.

Questo quanto si legge nella presentazione della puntata di stasera: «Reportage di Tv7 in Abruzzo, tra le prime a partire, che aspetta 55 mila vaccini che non ha trovato sul mercato. A Pescara le farmacie sono senza scorte: le industrie farmaceutiche hanno venduto tutto alle regioni. E poi in Lombardia che sconta difficoltà ancora maggiori nel trovare dosi».