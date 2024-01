A Farindola una fiaccolata in ricordo delle vittime dell'hotel Rigopiano a 7 anni dalla tragedia

Per la fiaccolata in ricordo delle vittime dell'albergo Rigopiano di Farindola giovedì 18 gennaio sarà presente sul luogo della tragedia anche la sottosegretaria delle imprese e del made in Italy, Fausta Bergamotto, come riferisce l'agenzia LaPresse.

A 7 anni dalla tragedia dell'albergo, distrutto da una slavina il 18 gennaio 2017, con 29 vittime e altrettanti feriti, si stanno ancora accertando le responsabilità nel procedimento di secondo grado in corte d'Appello all'Aquila.

«Vogliamo che venga fatta finalmente giustizia in questo processo di secondo grado», spiegano dal Comitato vittime criticando la sentenza di primo grado, decisa dal tribunale di Pescara che ha portato all'assoluzione di 25 dei 30 indagati.