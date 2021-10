Si è conclusa la settimana di "Fare Rete Fare Goal- scuola e Impresa Digitale" dell'Alberghiero per la ricerca del lavoro

Si è conclusa venerdì 22 ottobre la settimana "Fare Rete Fare Goal- scuola e Impresa Digitale" promossa dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstand Italia e Confindustria Chieti-Pescara, dedicata alla formazione dei ragazzi per la ricerca attiva di lavoro. Coinvolta la classe IV C indirizzo Sala in una serie di giochi di ruolo e prove di abilità come ha spiegato la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, aggiungendo che l'obiettivo era quello di preparare i ragazzi e informarli sulla molte opportunità di lavoro che il mercato offre, su come proporre la propria candidatura per il progetto che ormai è arrivato alla quinta edizione e che si colloca nel percorso di orientamento scolastico e di alternanza scuola - lavoro.

"Pensiamo che i ragazzi dell’Alberghiero, che tra due anni saranno potenzialmente gli specialisti della ristorazione, della pasticceria, dell’accoglienza turistica, si troveranno a guidare la fase di ripresa e di rilancio proprio di uno dei comparti economici e produttivi più pesantemente penalizzati dalla pandemia da Covid-19. E proprio l’emergenza sanitaria comunque oggi li obbliga a pensare la professione in modo diverso, a reinventare in modo creativo, originale il proprio ingresso nel mercato del lavoro e, in tal senso, potersi confrontare oggi con i professionisti di settore è comunque un privilegio che consente ai ragazzi di beneficiare di una panoramica ad ampio raggio sulle prospettive stesse del mercato del lavoro nell’agroalimentare e sulle skill, ovvero le abilità, richieste dalle aziende ristorative, turistiche e ricettive”.

I temi trattati durante la settimana sono stati quelli relativi al mercato del lavoro e alle scelte post diploma, alla costruzione del proprio curriculum, alla simulazione di colloqui ed assessment di lavoro. I ragazzi, attraverso giochi di ruolo e lavori di gruppo, hanno avuto modo di scoprire il proprio talento, di confrontarsi con i problemi nella ricerca del lavoro e capire l’importanza delle skills e della lifelong learning. Attraverso la formazione e l’orientamento degli studenti giovani si vuole da un lato contribuire a fortificare la loro consapevolezza e la loro spendibilità sul mercato del lavoro, dall’altro lavorare per migliorare il welfare sociale. "

Sono intervenuti Claudia Pelagatti, responsabile internazionalizzazione e responsabile education di Confindustria Chieti Pescara, Cinzia Turli, docente e componente del comitato piccola industria di Confindustria Chieti Pescara e Hr umanista d'azienda in Lazzaroni Spa, che hanno fatto conoscere da vicino ai ragazzi le vocazioni del territorio.

In tale confronto si è messa in evidenza l’importanza della formazione dei giovani per la conoscenza diretta dello scenario economico-lavorativo e delle professioni del futuro. Relatori sono stati anche per l’Agenzia Randstad sgli psicologi del lavoro Elisa Maiolo e Simone Costantini. Referente del percorso per l’Ipssar è Anna Maria Spina, docente di scienza e cultura dell’alimentazione.