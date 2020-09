L'Arci esprime solidarietà al magistrato destinatario dei 5 falsi pacchi bomba

«Solidarietà al magistrato oggetto dell'attacco tramite ordigni a Pescara».

È quella che esprime Arci Pescara nei confronti del pm del tribunale cittadino, Rosangela Di Stefano, alla quale erano indirizzati i 5 falsi pacchi bomba lasciati in vari punti della città ieri mattina, mercoledì 9 settembre.

«In merito ai fatti avvenuti nella città di Pescara», si legge in una nota dell'associazione, «che hanno visto un pubblico ministero oggetto di attacchi tramite ordigni esplosivi e relativo messaggio minatorio, Arci Pescara esprime massima solidarietà e vicinanza umana al magistrato e alla donna che abita questa toga. Chiunque sia oggetto di tali gesti criminali non deve essere lasciato mai solo, e ora più che mai deve passare il messaggio che attaccare una funzione dello Stato equivale ad attaccare tutti coloro che credono fermamente nel valore delle istituzioni, come Arci fa da sessant'anni».