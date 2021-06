Fabrizio Ferri incontra Chiara Maci: "Bella, competente e disponibile, abbiamo parlato della cucina pescarese"

Lo chef racconta a IlPescara.it di aver mostrato alla food blogger "i video della mia partecipazione a 'Masterchef'. Si è fatta un sacco di risate. E l'ho invitata a tornare a Pescara per venire a trovarmi"

Lo chef pescarese Fabrizio Ferri ha incontrato ieri Chiara Maci, nota food blogger e conduttrice televisiva, in occasione della visita di quest'ultima al negozio "Alla chitarra antica", dove ha registrato una delle prossime puntate del suo format "L'italia a morsi", in onda su Food Network: "Chiara cercava le migliori cucine abruzzesi... poi m'ha trovato", ha scritto Ferri sui social con la sua consueta ironia.

"La Maci è una donna molto bella, oltre che competente e disponibile - ha poi raccontato Fabrizio a IlPescara.it - Abbiamo chiacchierato un po' e le ho mostrato i video della mia partecipazione a 'Masterchef', avvenuta alcuni anni fa. Si è fatta un sacco di risate, divertendosi tantissimo. Le ho detto: "Tu stavi cercando la vera cucina abruzzese? Allora saresti dovuta venire da me!". E l'ho invitata a tornare a Pescara per venire a trovarmi. È stato un incontro decisamente piacevole".

Durante il suo tour abruzzese Chiara Maci si è recata soprattutto nel Teramano, dove è rimasta incantata dalle Virtù: "Sicuramente quella teramana è un'ottima cucina - ci dice Ferri - ma ho fatto presente alla Maci che anche la cucina pescarese non è da meno. Ad esempio la chitarra con le polpettine, per la quale lei è letteralmente impazzita, la facevano mia nonna e le mie zie che oggi hanno 90 anni: quando io ero piccolo, già mangiavo la chitarra con le polpettine. Anche per quanto riguarda le mazzarelle, noi abbiamo i "turcinilli" che sono all'incirca la stessa cosa. I teramani, però, sono più bravi di noi a pubblicizzarsi".

Dopo la tappa alla 'chitarra antica', Chiara Maci si è concessa un pranzo in uno stabilimento balneare della città, postando su Facebook la foto di una frittura di pesce con la frase: "Il mare mette fame". Se raccoglierà l'invito di Fabrizio Ferri, la rivedremo presto da queste parti.